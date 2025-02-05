投打で期待される日本ハムのドラフト1位・柴田（福岡大大濠）が、2軍キャンプ地である沖縄・国頭の室内練習場で打撃練習を実施した。視察した新庄監督は「2球打った時点で、もうOKぐらいの打撃フォーム。素晴らしかった。ちょっとほれるぐらい」と絶賛。無限の可能性を秘める18歳はドジャース・大谷のように右足を上げないノーステップで快音を連発し「足を上げると無駄な動作になる。（バットを）潜り込ませることを意識し