いきものがかり吉岡聖恵（40）が4日、インスタグラムを更新。上白石萌音（27）のツアーに出演したことを報告した。吉岡は「上白石萌音ちゃんのツアーにて一緒に歌わせていただきましたやったー！！」と上白石のツアーに出演したことを報告し、吉岡、上白石、水野良樹（42）とのスリーショットを公開した。当日を振り返り「楽しくて、とても光栄でしたピュアで直向きな歌に心洗われました」とツアーの感想をつづった。この投稿