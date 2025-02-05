「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆プロキオンＳで重賞初制覇を飾ったサンデーファンデー（牡５歳、栗東・音無）、僚馬で２着のサンライズジパング（牡４歳）はともにフェブラリーＳ（２月２３日・東京、ダート１６００メートル）へ。サンデーファンデーの鞍上は引き続き鮫島駿。サンライズジパングは幸。