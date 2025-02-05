アメリカが中国への追加関税を発動する中、トランプ大統領と習近平国家主席がまもなく、電話会談を行うとホワイトハウスの報道官が明らかにしました。ホワイトハウスのレビット報道官は4日、トランプ大統領と習近平国家主席が追加関税について協議する電話会談が「まもなく行われる」と話しました。電話会談をめぐっては、この日、通商問題を担当するナバロ大統領上級顧問が「4日中に開かれる」と言及。しかし、直後にアメリカメデ