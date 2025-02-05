女優西田尚美（54）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。21年度後期のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」で娘役のヒロイン・橘安子を演じた上白石萌音（27）とのツーショットを公開した。上白石のライブを鑑賞した西田は「かわいい萌音ちゃんと東京ガーデンシアターにて。いつも清らかで美しい人」と上白石とのツーショットを公開し、「私はすっかり浄化されて、元気ももらえたので、来られなかった甲本父さんと義