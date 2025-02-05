女優安達祐実（43）が4日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「Uptの新作がついに完成しましたー！昨年からスタートしたコスメラインですが、わたし自身も今まで以上にメイクが楽しくなって、ワクワクしながら新しいアイテムを作っています！今回登場するのは、チークパレット2色と保湿UVエッセンス、リップセラムと新色リップ2色の合計6アイテムです！こだわりの詰まったアイテムたち、皆さんにも気に入っていただけ