タレントのGENKING．（40）が4日までにインスタグラムを更新。イメチェン姿を披露した。GENKING．は「ギャル卒な私60cm切ってサッパリした生まれ変わった私も良くない！？ギャルじゃない私も愛してほしいのみんなの感想聞かせてー」とつづり、ロングヘアからボブヘアにイメチェンした姿を披露し、「ギャル卒」を宣言した。この投稿にフォロワーからは「人形やん似合いすぎ」「別人みたい」「バリキャリウーマンみたい」「