お笑いコンビ、かけおちの青木マッチョ（29）が4日までに、自身のインスタグラムを公開。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを担当する麒麟川島明（45）と田村真子アナウンサー（28）の誕生日を祝福した。青木は「川島さんと田村アナさんの誕生日を祝いました」とつづり、出演者との集合写真をアップした。番組内では、「ドラゴンボールパーティー」と称し、出演者たちが劇中に登場するキャラクターのコスプレ姿に扮（