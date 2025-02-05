「東京新聞杯・Ｇ３」（９日、東京）マテンロウスカイが巻き返しに燃えている。昨年は中山記念を勝ち、実りの年にするべく、ドバイターフに出走も、体を維持できずに１５着と大敗。一時は狂ったリズムを取り戻すのに苦労したが、天皇賞・秋でドウデュースを相手に０秒３差の５着善戦。久々にらしさを見せたと思いきや、マイルＣＳでは見せ場なく、１４着惨敗と波のある一年だった。「マイルＣＳはスタートが甘くて後方から。