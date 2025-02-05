脳内出血で療養中の俳優清原翔（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた最新ショットを公開した。清原は「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました！！」とつづり、タレント佐藤栞里（34）ら知人達と誕生日会を楽しむショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「笑顔のきよたんが見られてうれしい」「今日もかっこいい！！」「わたしまで幸せな気持ちになりました」「すてきな写真」などのコメント