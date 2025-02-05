菅田将暉（31）の弟で俳優の菅生新樹（すごう・あらき＝25）が4日までにインスタグラムを更新。最新ショットを投稿した。菅生は「皆様、いかがお過ごしでしょうか？？菅生は寒いと言いながらも元気ですそして、これからまた新しい挑戦をさせていただけるのでとてもワクワクしております」と近況をつづり、横顔の最新ショットをアップした。続けて「たくさん悩むし、たくさん苦労することはみんなもあるだろうけどそれを乗り越