元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。憧れの番組への出演を報告した。尾崎は「初めてキニナルチョイスにお邪魔しました実は昔からひそかに憧れがあった通販番組…」とオフショットとともにTBS系「キニナルチョイス」への出演を報告し、「松嶋尚美さん、吉岡美穂さんがニコニコ温かく穏やかな空気感の現場でした」とつづった。この投稿にフォロワーからは「エプロン姿お似合