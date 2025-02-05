ロックバンドSHAZNAのボーカルのIZAM（48）が4日までにインスタグラムを更新。近影と97年の写真を投稿した。IZAMは「これを見てしまった、キミっSHAZNA久しぶりにツアーやるから、とりあえず2月15日（土曜）品川プリンスホテルクラブeXに、おいで華やかな宴を魅せてアゲル」とライブを告知し「before1997」「after2025」と28年前と現在の写真を投稿した。この写真にフォロワーからは「相変わらずきれいですね！！」「以前