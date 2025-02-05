女優の土屋太鳳が4日までに、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。土屋は「2025年2月3日、立春の日。本当にありがたいことに生まれてから30年目を迎えることが出来ました」とつづった。「『演技って凄い！』と思ってから21年。その思いを追いかけて『映画の世界に入れて下さい！』と言ってからちょうど20年。『太鳳』という読みにくい名前からフリガナがなくなったのは連続テレビ小説『まれ』がきっ