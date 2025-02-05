【モデルプレス＝2025/02/05】モデルのKoki,が主演を務め、渡邊圭祐と綱啓永が共演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編／After プロポーズ編』（前編：3月20日公開／後編：5月1日公開）より、最新予告とポスタービジュアルが解禁。併せて、主題歌を歌うアーティストも発表された。【写真】Koki,、衝撃のすっぴん姿「女神降臨」最新予告◆「女神降臨」最新予告・ポスタービジュアル解禁主人公の麗奈を演じるKoki,の22歳の誕生