新入社員が定着しない会社には、それなりの理由があるのだろう。投稿を寄せた40代女性は、現在働いている会社が「新入社員が定着しない職場」だと打ち明ける。仕事は電器製品の部品組み立てだが、「募集かけても残りません。立ち仕事ですからしんどいのは分かりますが、一番の理由として人間関係ですよね」と理由は明らかな様子だ。あるときは、入社当日に早退したまま来なくなった人もいたという。（文：永本はな）ロッカーを案内