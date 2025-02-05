日本ハムの新庄剛志監督（５３）が４日、山崎福也投手（３２）の二刀流プランを本格的にスタートさせた。真剣な表情が本気度を表していた。沖縄・国頭で２軍紅白戦を視察した指揮官は、名護１軍キャンプに参加中の山崎に、フリー打撃の指示を出していた。「いい選球眼を持っているし、冗談抜きで彼くらい四球を選べる打者はいない。『真剣にバッティングをしてくれ』と伝えた」と明かした。その頃、名護では山崎が野手に交ざ