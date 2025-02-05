北欧スウェーデンの教育施設で銃乱射事件があり、およそ10人が死亡しました。スウェーデン警察は、4日正午すぎに南部エーレブルの教育施設で銃乱射事件があり、およそ10人が死亡したと発表しました。被害者の年齢や性別は明らかにされていませんが、けが人や死者数は今後、さらに増える可能性があるとしています。複数のメディアによりますと、銃を発砲したのは男で、自殺したとみられています。犯行の動機は分かっていませんが、