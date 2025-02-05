女優でモデルの玉城ティナ（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。元ViViモデルらとの再集結ショットを公開した。玉城は「だいすきたち私笑いすぎて信じられない顔になってるの（変わらない説）ありがと！とっても楽しかった日おばあちゃんになってもうるさそうな私達」とつづり、同時期にファッション雑誌ViViモデルとして活躍したemma（30）八木アリサ（29）立花恵理（31）らとの仲良しショットを公開した。こ