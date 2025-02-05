2022年にセレッソ大阪からスイス1部のグラスホッパーに移籍した瀬古歩夢。2023年には日本代表にもデビューした24歳のディフェンダーだ。今季はセンターバックと守備的MFとして、スイスで計22試合に出場している。そうしたなか、『Markaj News』は、MLSミネソタ・ユナイテッドがグラスホッパーの瀬古に関心を示していると伝えた。関係者がセンターバックの補強候補として検討されていることを認めたという。ミネソタ・ユナイテッド