【ウィーン共同】東欧ハンガリーの首都ブダペストで1月29日、火災があったアパートの部屋から現地在住の日本人女性（43）の遺体が見つかり、警察は今月3日、女性の死亡に関与した疑いでアイルランド人の元夫（43）を逮捕した。容疑を否認しているという。地元メディアは、元夫が女性を殺害した疑いがあると報じている。在ハンガリー日本大使館は、死亡したのは日本人女性としたが、身元は明らかにしなかった。警察や地元メデ