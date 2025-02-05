初代スーパーカブを彷彿とするカラー採用！ホンダヨーロッパ法人は2025年1月28日（現地時間）に、「スーパーカブC125」の2025年モデルを発表しました。euro5＋適応した2025年モデル！レトロなルックスに最新装備！初代スーパーカブは1958年に「C100」として誕生しました。【画像】「えっ…！」レトロだけど最先端！新「スーパーカブC125」の画像を見る！（27枚）初代誕生から59年後の2017年10月、スーパーカブシリーズは、世