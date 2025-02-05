5日午前5時半時点の、福岡での雪による交通機関への影響についてお伝えします。西鉄、福岡市地下鉄、JRの新幹線と在来線は、始発から平常運行です。西鉄の路線バスは筑豊地区の一部で運転を見合わせています。続いて空の便です。福岡空港では、羽田行き4便、天草行き1便が雪のため欠航となっています。このほか多くの便が天候調査中となっています。ホームページなどで最新の情報をご確認ください。続いて高速道路です