元日本代表FWの大津祐樹氏が、『Lemiro Football』にゲスト出演。過去に対戦して、驚愕した名手を明かした。海外ではドイツのボルシアMGとオランダのVVVフェンロでプレーした34歳が回想したのが、当時、母国のフローニンヘンでプレーしていたオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイク（現リバプール）だ。「エールディビジは若くていい選手が多いイメージ。そこで活躍して、各リーグに羽ばたいていく」【画像】日本代表を応援