ＪＲ新横浜駅横浜発のチョコレート専門店「バニラビーンズ」を運営するチョコレートデザイン（横浜市磯子区）は６日、新横浜エリアに新店舗をオープンする。出店場所は新横浜駅直結の商業施設「キュービックプラザ新横浜」（同市港北区）。オープンを記念し、通常より３割安い商品を数量限定で販売。新店舗限定のパッケージも用意する。同社は今年、電子商取引（ＥＣ）店舗開設から２５周年を迎えた。節目の年の出店でもあり