巨人・田中将大投手（３６）が４日、久保巡回投手コーチの発案で２個のボールを同時に投げる珍トレを行った。＊＊＊＊＊＊＊＊＊菅野（智之、現オリオールズ）がＶ字回復したように、田中将もそうなると信じている。昔、何度か対戦したが、あの「角度」さえ戻れば十分に可能だ。まだ矯正段階だが、良い方向に向かっているのは間違いない。球に全盛期の威力が出てくるだろうし、制球力は健在。あとは実戦で力を入れた時に同じフ