NY株式4日（NY時間15:07）（日本時間05:07） ダウ平均44564.08（+142.17+0.32%） ナスダック19622.47（+230.51+1.19%） CME日経平均先物39100（大証終比：+330+0.84%） 欧州株式4日終値 英FT100 8570.77（-12.79-0.15%） 独DAX 21505.70（+77.46+0.36%） 仏CAC40 7906.40（+51.48+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.214（-0.035） 10年債 4.517（-0.038） 30年債 4.753（-