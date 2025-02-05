ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台前半まで下げ幅を拡大している。トランプ関税への懸念がひとまず一服する中、この日発表の１２月の米求人件数を受けて為替市場はドル売りが強まっている。ドル円は１５５円台まで買い戻されてＮＹ時間に入ってきたが、一気に１５４円前半に下落。 米求人件数は７６０万人と前回から大きく減少し、予想も大きく下回った。予想以上の労働市場の冷え込みを示し、ＦＲＢの利下げ期待を