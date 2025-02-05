運行情報です。高岡と城端を結ぶJR城端線は、朝の時間帯で区間運休します。午前5時台から8時台にかけて、砺波と城端の間で上下合わせて12本が区間運休となります。JR高山線は午前5時台から6時台で、上下合わせて4本が運休または区間運休します。通勤、通学の時間帯です。インターネットや駅での案内など、運行情報を確認してください。