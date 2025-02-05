スウェーデン中部の教育施設で4日、銃撃事件があり、これまでにおよそ10人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、スウェーデン中部の都市エレブルーの教育施設で4日、銃撃事件が起きました。地元当局は、これまでにおよそ10人が死亡したと発表していますが、現場の状況から、今後、死傷者数が増える可能性があるとしています。死亡者のうちの1人の男が容疑者とみられていて、地元当局は、男の単独での犯行の可能性が高く