藤原丈一郎・加藤史帆・谷まりあがトリプル主演を務めるドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』。劇中ではアラサー男女が織り成すリアリティあふれる“あざと恋愛劇”を展開しているが、このたび藤原＆加藤のバースデーを谷がサプライズでお祝いした。【映像】鈴木愛理、元カレとの“衝撃的な別れ”を赤裸々告白！撮影の合間、谷が突然「♪Happy Birthday To You」と歌いながらケーキを持って登場。2月2日（日