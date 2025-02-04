イッセイミヤケが展開するメンズブランド「アイム メン（IM MEN）」が、展示「一枚の布、一本の線」をISSEY MIYAKE GINZA / 445とISSEY MIYAKE SEMBAでスタートした。会期はGINZAが3月11日まで、SEMBAが3月28日まで。 【画像をもっと見る】 「一枚の布、一本の線」では、一枚の布から多面的な可能性を生み出し、“日常に潜む多面的な表情”にアプローチするアイム メンの衣服やものづくりを、大きな一枚の布と一本の光の線を用