エイ・ネット（A-net）が展開する「にゃー（NYA-）」が、アーティスト小田原愛美とのコラボレーション企画第2弾を発売する。東京・青山、渋谷、京都で開催するポップアップストアで販売するほか、2月7日からエイ・ネット公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 にゃーは、2020年に同じくエイ・ネットが運営していた「メルシーボークー、（mercibeaucoup,）」や「ネ・ネット（Né-net）」とともに展開を休