酒田市によると、おととい市内に出没し、市内安田の民家の小屋に入り込んで立てこもっていたクマが逃走した。 4日の午後10時18分ごろ、クマは立てこもっていた小屋から逃走した。警察が追跡したが、東側に逃げたという。 付近を警察がパトカーなど7台を出して警戒するも、見つかっていない。けさから市と警察で引き続き警戒に当たる。 クマを目撃した場合は、すぐに酒田市（0234-22-5111）か警察（0234-23-0110）に連絡し