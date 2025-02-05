9球団がキャンプ最初の休日でロッテ、ヤクルト、広島が練習を実施する。第1クールの最終日となるロッテは開幕投手候補に挙がる種市、ソフトバンクからFA加入した石川柊が、ともに今キャンプ2度目のブルペン入りを予定。実績ある両右腕のアピール合戦に期待だ。第2クール2日目のヤクルトでも、各選手がアピールを狙う。休日の球団は、新人選手らがキャンプ地の観光名所などを訪れる予定だ。