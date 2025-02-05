DeNAの牧は通算100本塁打にあと2本。入団1年目からは22→24→29→23と4年連続20本塁打以上を継続中。今季もクリアすれば清原和博（西、巨＝13年）、原辰徳（巨＝12年）、有藤道世（ロ＝8年）に次ぎ石井浩郎（近鉄＝5年）と並び史上5人目になる。チームの日本人で入団5年目までに100本塁打以上は村田修一134本、桑田武119本と2人。牧が5年通算で村田を抜くには今季37本が必要だ。また、二塁打は1年目から35→36→39→33と30本