◇さらば伯楽（2）今年は東西トレセンで7人の調教師が70歳定年制により、3月4日をもって引退する。ホースマン人生を振り返る連載「さらば伯楽」第2回は栗東の河内洋師（69）だ。騎手時代は名手とうたわれ、引退後もキャリアを重ねて半世紀以上、馬とともに歩んできた。多くのファンに愛されたトレーナーの最終章。今週は東京新聞杯ウォーターリヒト、きさらぎ賞ウォーターガーベラのきょうだいで東西重賞獲りにチャレンジする