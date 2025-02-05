西武キャンプで初めて行われたシートノック。新任の鳥越ヘッドコーチが一喝した。13メートルの強風が吹く中、フライが大きく流され外崎が追うのを諦めて落球。直後のミーティングで「1個のアウトに責任感と執着心を持たないといけない」と厳しく指摘した。野手9枠が白紙のレギュラー争い。「伸びしろがあるし、伸びる速度は想像以上のものがあると思う。そこに期待してアプローチしていく」と期待した。