キャンプ第1クール最終日、DeNA・三浦監督は「全体的に動きはよかった。ケガ人もいなかったし、みんな体が動いていた」と総括した。大のDeNAファンでもある歌手の相川七瀬がキャンプ地を訪問し、記念撮影も行った。相川は5月の本拠地での始球式に向けてブルペンで練習も実施。「声の調子ではなく、今は肩の調子を気にしています」と笑顔だった。