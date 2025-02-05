楽天・ドラフト1位の宗山（明大）が第1クールを終え「まずは4日間、体に不安なく練習できた。そこが一番良かった」と笑顔を見せた。ブルペンで打席に立ち、昨季11勝を挙げた左腕・藤井の投球を体感。「今の球だったら打ちにいく、あるいは見逃す」とイメージを膨らませ「キャンプ序盤ですし、どんどんスピードが上がってくると思う。早く慣れるようにしたい」。より実戦的な練習が増える、6日からの第2クールに向け、アピー