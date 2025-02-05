巨人・浅野が特守で阿部監督から愛のノックを受けた。指揮官が「（キャンプで）全く目立っていないよね。“樫の木モック”になるまでやるよ」と足が棒になるまで続けるかのように独特な言葉を発して始まったノック。寒波の影響で強風が吹く中、前後左右に絶妙に振られて40分間、走り回った。2日の秋広に続く指揮官直々のノック第2弾。浅野は「秋広さんのはXで見ていたので、頑張りました。ありがたいです」と感謝した。