【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「藤原さんと誕生日がこんなに近いなんてビックリしました」（加藤史帆） 藤原丈一郎（なにわ男子）、加藤史帆、谷まりあのトリプル主演で放送中のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』。 このたび、藤原＆加藤のバースデーを谷がサプライズでお祝いした。 撮影の合間に谷が突然、「♪Happy Birthday To You」と歌いながら