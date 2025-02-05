■リプロセル 156円(+50円、+47.2％) ストップ高 リプロセル [東証Ｇ]がストップ高。3日の取引終了後、米バイオベンチャーのガメト社が開発中のリプロセルの臨床用iPS細胞 を用いた卵子体外成熟技術「Fertilo」について、米国食品医薬品局（FDA）からIND（治験届出）クリアランスを取得したと発表しており、好材料視された。これにより、リプロセルの臨床用iPS細胞が米国における第3相臨床試験に初めて使用される