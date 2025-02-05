【平成の怪物が行く 松坂大輔の探球】昨年まで2年間、臨時コーチを務めさせていただいた古巣・西武キャンプ。ブルペンでは菅井投手の投球に目を引かれました。育成選手で入団し、今季が4年目の左腕。打席に人形を立たせ、左打者の内角に投げる練習を繰り返していた姿が印象的でした。左打者に向かって変化するシュート、ツーシーム系のボールで内角に突っ込んでいく。プロの世界で生き抜くためには絶対に必要で、内角に投げき