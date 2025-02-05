ロッテに3年ぶりに復帰した最速167キロ右腕ゲレーロが初のブルペン入り。スプリット、スライダーを交えて27球を投げた。最速は151キロ止まりも「この時期94マイル（約151キロ）なら問題ない」。前日に吉井監督から握りを教わったスプリットより落差の大きいフォークも試投。「それもあって20球の予定が27球になった。しっかり変化量も出ていたので気に入っているよ」と手応えを口にした。