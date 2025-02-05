ヤクルトの古田敦也臨時コーチが、捕手陣に熱血指導した。沖縄・浦添キャンプでの臨時コーチ初日。キャッチングやブロッキングの技術を伝授し、打撃練習では自ら投手も務めた。捕手は守備力が重要だが「誰が出ても3割計画」と名付けて打力向上を求めた。小学校時代に古田氏が講師を務めた野球教室に参加したことがあるドラフト5位・矢野（四国・愛媛）はフレーミングの助言をもらい「めちゃくちゃ有意義な時間だった」と感激し