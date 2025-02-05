現役ドラフトで日本ハムから移籍した巨人・田中瑛が4日、キャンプ2度目のブルペン投球。47球を投じる中で、阿部監督からは「クイックを意識してやってみようぜ」との助言を受けた。すぐに実践し、これまで始動から捕手が捕球するまで約1.3秒かかっていたタイムが、下半身を速く動かすことを意識した結果、0.1秒ほど速くなった。新天地での第1クールを終え「クイックではまだ腕が遅れたりするので平地から意識してやってい