神奈川県葉山町は４日、２０２５年度当初予算案を発表した。一般会計は１３０億円を初めて超え４年連続で過去最大。歳入は、町民税が所得の増加を受け前年度比１１・２％の大幅増、固定資産税も地価上昇で１・２％増を見込む。町税全体は６・２％増の６１億４千万円余で、構成比は１・１ポイント上がり４６・２％。６０億円台となったのは２７年ぶり。初年度となる第５次町総合計画に基づき、歳出では教育、自然環境、福祉施