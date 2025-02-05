スネル、グラスノーとともに…奪三振率30％超と予測今オフ、大リーグ最大の有望株として注目されているのが、ポスティングシステムを利用してドジャース入りした佐々木朗希投手だ。まだマイナー契約とはいえ、すでに大リーグ昇格した場合の成績が話題となっている。MLB公式サイトは、佐々木が加わることでドジャースの先発陣が“史上初”の快記録を残すと予想している。まだ23歳の佐々木は、このオフMLB公式や米スポーツ専門局