巨人・田中将大投手（３６）が４日、久保巡回投手コーチの発案で２個のボールを同時に投げる珍トレを行った。ブルペンでは座った捕手に対し、１８・４４メートルより少し短い約１７メートルで４６球。キャンプ第１クールを終え、新鮮度合いについて「ちょっとどころじゃないですよ」と話し、「ジャイアンツに入って１年目ですし、常に新鮮な気持ちでやらせていただいています。そういうことばかりですよ」と充実感を漂わせた。